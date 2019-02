In Klagenfurt-Harbach laufen die Vorarbeiten für Kärntens erstes Smart-City-Siedlungsgebiet. Wir haben nachgefragt, was man darunter versteht und was die Bewohner erwartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Smarte Einblicke in den neuen Stadtteil Harbach © WLA-Winkler/Landschaftsarchitektur

Was versteht man unter einer Smart City?

Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von Smart City, weil Städte unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Klagenfurt-Harbach ist das erste Gebiet in Kärnten, in dem man Smart-City-Kriterien umsetzen will. Es wird als Stadtteil konzipiert mit Wohnungen, Geschäften, Marktplatz, Versorgungseinrichtungen. Großzügige Grünflächen werden versprochen.

Die angedachten Schwerpunkte der Smart City-Harbach sind: Reduktion des Autoverkehrs, Förderung der E-Mobilität und des öffentlichen Verkehrs, Förderung der Gemeinschaft (von Nachhilfegruppen bis zu gemeinsamen Ausflügen und Festen) sowie Wohnen der Generationen Tür an Tür. Energieeffiziente, ressourcenschonende Maßnahmen sollen eine Reduktion der Emission von Treibhausgasen bewirken.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.