Am 14. Februar wird weltweit darauf aufmerksam gemacht, dass noch immer vielen Frauen Gewalt angetan wird.

One Billion Rising

Mehr als eine Milliarde Frauen sind tagtäglich mit Gewalt konfrontiert © DDRockstar - Fotolia

Jede dritte Frau weltweit erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt. Mit einer Weltbevölkerung von ca. sieben Milliarden ergibt dies mehr als eine Milliarde Frauen und Mädchen, die tagtäglich mit Gewalt konfrontiert werden oder am direkten Leibe erfahren. "One Billion Rising – eine Milliarde erhebt sich für Gerechtigkeit" ist eine internationale Kampagne, initiiert von der Organisation V-Day, die sich weltweit für ein Ende der Gewalt an Frauen einsetzt.

Am 14. Februar lädt das Mädchenzentrum Klagenfurt in Kooperation mit dem Büro für Frauen.Chancengleichheit und Generationen der Stadt Klagenfurt alle ein, sich in weltweiter Solidarität zu verbinden und gemeinsam zu tanzen - eine Demonstration von Gemeinsamkeit, eine Verweigerung, Gewalt gegen Mädchen und Frauen als gegeben hinnehmen zu müssen.

Klagenfurt. Neuer Platz vor dem Rathaus. Donnerstag, 14. februar von 12 bis 13 Uhr. Informationen www.onebillionrising.org