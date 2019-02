Bei stark frequentierter Kreuzung in Welzenegg wurden am Dienstag zwei Gitter aus der Verankerung gehoben. Auf diesen informiert die Stadt über Bauprojekt.

Passanten hätten verletzt werden können © Lerchbaumer

Ein kräftiger Wind wehte am Dienstag durchs Land. Auch in der Landeshauptstadt war dieser zu spüren. An der stark frequentierten Kreuzung Welzenegger Straße/Wurzelgasse blies dieser so stark, dass zwei von vier Gitter umgeweht wurden. Auf den angebrachten Transparenten informiert die Stadt die Bürger über den Mini-Kreisverkehr, der dort errichtet wird. Jenes Gitter, das auf Seiten des Supermarktes platziert ist, landete sogar im angrenzenden Graben. Zum Glück wurde kein Passant verletzt.