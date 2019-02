Klagenfurter Kinderwerkstatt Hilfswerk übernimmt den Rauscherpark-Kindergarten

Facebook

22 Kinder sind derzeit noch im Rauscherpark (Archivfoto) © Markus Traussnig

Werden Sie die Entscheidung Ihrer Vorgängerin Ruth Feistritzer revidieren und den Rauscherpark-Kindergarten erhalten?“, wurde Franz Petritz (SPÖ) gefragt, als er vor einem Jahr Stadtrat wurde. Seine Antwort damals: „Ich werde mir erst mit den Abteilungsleitern einen Überblick verschaffen. Dann werde ich das Für und Wider abwägen.“ Am Dienstag dann die überraschende Meldung: Die Stadt schließt den seit über 60 Jahren bestehenden Kindergarten im kommenden Juli. Jene 22 Kinder, die nun noch dort untergebracht sind, wechseln dann in die Volksschule oder in andere Kindergärten. Neuanmeldungen waren schon für dieses Jahr nicht mehr möglich.

