Nach einem kalten Start in den Tag begleitet uns viel Sonnenschein durch den Mittwoch mit Temperaturen nahe +10 Grad. Auch auf den Bergen schwächt der Frost markant ab.

Wetter in Klagenfurt

Das Wetter lädt zum Spazieren gehen ein © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Nach einem ziemlich windigen Wochenbeginn kehrt jetzt wieder Ruhe ein: Ein Hochdruckgebiet namens "Dorit" legt sich über die Alpen, und das bei gleichzeitiger Intensivierung: Der Luftdruck steigt auf über 1035 hPa und das Hoch bestimmt von nun an unser Wettergeschehen. Die Sonne gibt zumeist den Ton an, allerdings streifen uns zum Teil noch dünne Wolkenfelder einer sogenannten Warmfront. Nach klarer Nacht starten wir mit winterlicher Kälte in den Tag, untertags wird es aber schon deutlich milder. Auf den Bergen schwächt sich der Frost insgesamt markant ab. Alle, die bereits eine gewisse Wintermüdigkeit verspüren und sich auf den Frühling freuen, sind sicherlich froh über diese Aussichten. Es ist mit absoluten Höchstwerten von örtlich nahe +10 Grad zu rechnen. Der Wind lässt allgemein nach, auch im Gegendtal.