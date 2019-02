Sperre der St. Veiter Straße"Diese Baustellen bedrohen unsere Existenz"

Facebook

In der St. Veiter Straße wird ab März wieder gebaut © Weichselbraun

Details der Kanalsanierung, für die die St. Veiter Straße demnächst wieder umgegraben wird, präsentierte Wolfgang Germ (FPÖ) am Mittwoch im Stadtsenat. So viel steht fest: „Rund eine halbe Million Euro wird verbaut. Ab 18. März, voraussichtlich bis Ende Juni, wird der Durchzugsverkehr zwischen Ring und Krassnigstraße ausgesperrt“, sagt der Stadtrat. Erst im Juni 2018 war die St. Veiter Straße in diesem Bereich nach monatelanger Sperre wieder für den Verkehr freigegeben worden. „Ein Horror“, sagt Rosi Kletz, die dort die Boutique „Die Hose. Das Hemd.“ betreibt und auch für andere Unternehmer in dem Straßenabschnitt spricht: „Wir haben Angst um unsere Existenz. Schon beim vorigen Mal waren unsere Umsatzeinbußen enorm. Wir wissen nicht, wie wir das noch einmal überstehen sollen.“

