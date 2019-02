Facebook

Der Abbiegeassistent hilft Lkw-Fahrern beim Blick in den toten Winkel © Birnbaum

Nachdem Ende Jänner ein neunjähriger Bub in Wien am Schulweg von einem abbiegenden Lkw getötet worden war, haben Privatpersonen eine Online-Petition für verpflichtende Lkw-Abbiegeassistenten gestartet. Doch auch die Politik reagiert nun. Im Ö1-Morgenjournal vom Dienstag erklärte Verkehrsminister Norbert Hofer, dass auch er entsprechende Assistenten prüfen lassen wolle. Die Stadt Wien kündigte indes schon an, dass ihre Lkw mit entsprechenden Assistenten ausgestattet werden.

Unser größtes Glück ist uns genommen worden. Unser geliebter Sohn Henry ist auf dem Schulweg von einem abbiegenden LkW überfahren. Er durfte nur neun Jahre leben.

Vielleicht erspart diese Initiative anderen Menschen die Verzweiflung, die wir fühlen.https://t.co/v8k3iJpm7J — Josef Redl (@Josef_Redl) 5. Februar 2019

Auch in Klagenfurt nimmt sich die Stadtregierung nun des Themas an. "Wir testen nun im städtischen Fuhrpark den Abbiegeassistenten für Lkw", teilt Bürgermeisterinmit. "Derzeit wird das System auf Funktion, Eignung und Kosten evaluiert, nach dem Probebetrieb werden wir entscheiden, wie der städtische Fuhrpark umgerüstet wird", sagt die Bürgermeisterin.