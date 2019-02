Facebook

Die neue Holzbrücke wird gerade installiert © Cik

Von der Belüftung über die Bestuhlung, von den Außentreppen bis hin zur Akustik. Es gibt fast keinen Bereich der Alpen Adria Universität Klagenfurt, der im letzten Jahr nicht saniert wurde, immerhin wurden 26 Millionen Euro investiert. "Und weil wir so sparsam waren, konnten wir nun sogar noch die Außenanlagen angehen", sagt Annegret Landes von der Universität Klagenfurt. Konkret wird seit einigen Tagen an der Brücke zwischen Hauptgebäude und der Universitätsstraße gearbeitet. "Wir mussten sie in den letzten Monaten sperren, jetzt können die Arbeiten aber abgeschlossen werden."