Der Himmel dürfte heute blau bleiben! © Weichselbraun

Wir liegen am Ostrand von Hoch Dorit im Zustrom polarer Kaltluft. Mit einer überaus kräftigen bis stürmischen Nordströmung stauen sich an der Alpennordseite Schneeschauerwolken. Die Alpensüdseite bleibt weitgehend abgeschirmt. Teils windiges und mitunter sehr sonniges Wetter gibt es daher nicht nur im Klagenfurter Becken und im Raum Villach. Wegen des starken Windes zitiert der Wetterfachmann Werner Troger ein altes Sprichwort und lässt die Bauern hoffen, dass es auch so kommt: "Heftige Winde im Februar vermelden ein fruchtbares Jahr". Die Temperaturhöchstwerte schaffen beispielsweise in Paternion rund 8 Grad. Die deutlichen Plusgrade werden durch den Wind allerdings viel kälter empfunden!