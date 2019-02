Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bekassine fühlt sich in sumpfigen Gebieten wohl © KK/Angelika Kantor

Über eine "Begegnung mit einer für unsere Breiten sehr seltenen Art" berichtet Angelika Kantor aus Klagenfurt: "Am Bachufer nahm ich im Augenwinkel einen „komischen Vogel“ wahr. Bei näherer Betrachtung und unter Zuhilfenahme meines Fotoapparates gelangen mir ein paar „Beweisfotos“. Die Klagenfurterin versuchte, den Vogel anhand der Fotos zu identifizieren. Birdlife-Geschäftsführer Andreas Kleewein, bestätigte ihre Vermutung: Es handelt sich um eine Bekassine.

"Das ist schon eine Besonderheit", sagt der Ornithologe: "Nur in Ausnahmefällen sieht man bei uns im Winter Bekassinen. Die Bekassine ist eigentlich ein Zugvogel. Brüten wird sie hier vermutlich nicht. Aber in seichten, sumpfigen wassernahen Bereichen fühlt sie sich wohl". Mit seinem langen Schnabel stochere der Vogel im Sumpf herum und holt Würmer heraus, erklärt Andreas Kleewein.

Einst ein Brutvogel

Die Bekassine, die Angelika Kantor im Rosental entdeckt hat, ist nicht die einzige, die derzeit in Kärnten Zwischenstation macht. Auch in der Nähe von Velden wurde in der vergangenen Woche ein Expemplar gesichtet.

"Die Bekassine war bei uns einst ein Brutvogel", erklärt der Birdlife-Experte: "Daher ist sie in der Roten Liste Kärntens als "regional ausgestorben" gelistet. Österreichweit ist sie vom Aussterben bedroht." 2013, damals war die Bekassine der "Vogel des Jahres", gab es in Österreich noch 70 Brutpaare.

Die größten österreichischen Brutgebiete liegen im Ibmer Moor in Oberösterreich und im Wallner- und Irrsee in Salzburg. Die Bekassinen, die jetzt an Kärntens Sümpfen laben, dürften, so Andreas Kleewein, schon auf dem Rückzug in ihr Brutgebiet sein.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.