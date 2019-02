Facebook

Geschäftsführer Wolfgang Jaritz wird geführte Touren für maximal zehn Personen anbieten © Yamaha Motor

Der Großbrand ist Geschichte. Im Mai des vergagnenen Jahres hatte ein Brand eine Halle der Jetmarine-Schiffswerft in Strau bei Ferlach zur Gänze vernichtet. Geschäftsführer Wolfgang Jaritz blickt voll Freude der Wiedereröffnung entgegen, die am 22. Februar stattfindet. An diesem Tag eröffnet der Unternehmer gleichzeitig den neuen Yamaha-Flagship-Store. Im Geschäft werden Quads (ATV), Wassermotorräder, Golfwagen und einiges mehr erhältlich sein. Jaritz wird an diesem Tag auch sein neues Projekt präsentieren.

