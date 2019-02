Das Ö3-Weihnachtswunder findet fix in Villach statt. In Klagenfurt scheiterte es an fehlender Innovationsbereitschaft und mangelnder Durchsetzungskraft.

Das gläserne Ö3-Weihnachtswunder-Studio © Ö3 Hitradio

Weihnachten ist vorüber und auch die Hoffnung auf ein Weihnachtswunder – zumindest in Form des beliebten Ö3-Events – vorbei. Es wird im kommenden Advent also keine Gratis-Konzerte von namhaften Künstlern am Neuen Platz geben. Und darüber sollte man sich, egal wie man zum Kommerzradio steht, ein zweites Mal ärgern! Und zwar nicht wegen der fehlenden Musik, sondern auf ganz grundsätzlicher Ebene.

Das Ö3-Weihnachtswunder scheiterte an fehlender Innovationsbereitschaft und mangelnder Durchsetzungskraft. Beides sind elementare Bestandteile des politischen Arbeitens. Aber wenn man nicht einmal den Willen hat, am Christkindlmarkt Stände mit Karikaturisten, Kristallen und Halbfertigbäckerei ohne Weihnachtsbezug aus dem Programm zu streichen, wie bitte soll Politik dann auf Ebenen funktionieren, die wirklich wichtig für die Fortentwicklung der Stadt sind?

