Martina Karulle ist die Siegern der „Kärntner des Jahres“-Wahl in Klagenfurt. Die Unternehmerin spricht aus, was der Stadt fehlt und was sie vom Wald im Stadion hält.

Unternehmerin Martina Karulle ist die Klagenfurterin des Jahres © Weichselbraun

Vor exakt einem Jahr erschien an dieser Stelle ein Interview mit Ihnen anlässlich Ihrer Wahl zur Obfrau der Jungen Wirtschaft. Sie kritisierten damals heftig das Fehlen eines funktionierenden Stadtmarketings. Seither hat sich nichts getan.

MARTINA KARULLE: Da muss ich widersprechen. Das Stadtmarketing ist im Laufen, es wird noch im Frühling etwas kommen – und wir konnten unsere Ideen auch einbringen. Es gibt im Kardinalviertel eine Viertelentwicklung und das Picknick in der Bahnhofstraße, das wir veranstaltet haben, öffnete wieder eine neue Perspektive auf diesen Teil der Stadt. Man beginnt also schon damit, anderen Teilen in der Stadt, als dem Alten Platz Beachtung zu schenken. Es dauert halt nur ein bisschen.

