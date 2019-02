Hallenbad in Klagenfurt"Wir brauchen kein Bad mit Wellnessbereich"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Sport ist in Österreich immer noch politisiert" sagt Franz Preiml © ©helgebauer

Im Herbst startet ein Sportstudium an der Universität, gleichzeitig ist ihre Nachfolge als USI-Direktor schon ausgeschrieben. Das wird, sportlich gesagt, ein ziemlicher Schlusssprint.

FRANZ PREIML: Die Arbeit beim USI ist tatsächlich in der Endphase. Den Start in das Studium „Bewegung und Sport“ versuche ich noch in der Aufbauphase zu begleiten. Meine ursprünglichen Ideen für die Pension müssen noch ein wenig warten. Musik, Fotografie und Arbeit im Sozialbereich sind aber noch im Lebensplan. Das Studium sehe ich als Chance für den Standort, im Vollausbau, acht Semestern, könnten es 300 Studierende sein.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.