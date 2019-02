In der Ortschaft Kirschentheuer in Ferlach findet man eine Besonderheit: Wohnhaus und Filialkirche Hl. Anna bilden eine bauliche Einheit. Vom Dachboden geht es direkt in den Glockenturm.

Besonderheit in Kirschentheuer: Wohnhaus und Kirche unter einem Dach © Weichselbraun

In der Ortschaft Kirschentheuer in Ferlach befindet sich eine kärntenweite Besonderheit: Ein Wohnhaus und eine Kirche bilden eine bauliche Einheit. Wohnen und Messe feiern sozusagen unter einem Dach. Vom Dachboden gelangt man direkt in den Glockenturm und ein Wohnraum ist Wand an Wand mit dem Altarraum. In diesem einzigartigen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude lebt ein Ehepaar. „Ich sag immer, ich lebe mit der Kirche“, lächelt die Hausherrin, die anonym bleiben möchte. „Die Kirche ist sozusagen mein Wohnzimmer. Was praktisch ist, ich kann hier meine Oleander überwintern.“ Das Wohnhaus samt der Filialkirche Hl. Anna gehört der Familie Kyrle, den Eigentümern der Herrschaft Hollenburg. Es ist traditionell eine Dienstwohnung. „Mein Mann hat früher für die Hollenburg gearbeitet“, sagt die Hausherrin.

