Einer der Lehrer, die von der Bildungsdirektion über ihre Versetzung informiert wurden, will nichts mit den Anzeigen an der HTL Ferlach zu tun haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aber weiter gegen ihn.

© KLZ/Markus Traussnig

Nach der Anzeigenflut der vergangenen Jahre an der HTL Ferlach hat die Bildungsdirektion nun, wie berichtet, drei Lehrer über ihre Versetzung an andere Schulen informiert. "Damit an der Schule endlich wieder Ruhe einkehrt", begründete Robert Klinglmair die Maßnahme. Es sei an der Zeit gewesen, personelle Konsequenzen zu ziehen.

