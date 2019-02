Unbekannte Täter wollten einen Tresor mitnehmen, mussten aber unverrichteter Dinge flüchten. In St. Jakob im Rosental wollte ein Unbekannter einen Tresor aus der Wand stemmen.

Symbolfoto © APA

Freitagabend brachen unbekannte Täter ein Fenster auf und stiegen in ein Wohnhaus in Keutschach ein. Dort durchwühlten sie die Räumlickeiten. Aus dem Arbeitsraum schleppten sie einen Standtresor in die Küche – offensichtlich um ihn von dort abzutransportieren. Sie hörten jedoch die nach Hause kommende Eigentümerin und ergriffen ohne den Tresor die Flucht. Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung verlief negativ. Eine detaillierte Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht angegeben werden.