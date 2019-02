Facebook

Mann hatte seine Frau schon mehrmals geschlagen - Symbolfoto © KLZ/Susanne Hassler

Eine 35-jährige Klagenfurterin wurde schon seit dem Sommer 2018 von ihrem 37-jährigen Lebensgefährten mehrfach geschlagen und an den Haaren gerissen. Sie hatte deshalb dennoch nie Anzeige erstattet. Am Freitag (8. Februar) gegen 12 Uhr eskalierte die Situation erneut. Der Mann warf seiner Partnerin eine Fernbedienung nach und verletzte sie damit. Zu diesem Zeitpunkt hielt die Frau außerdem die gemeinsame einjährige Tochter in ihren Armen.