Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aggressiver Mann wurde vorübergehend festgenommen © APA/Gindl

Am Freitag gegen 5.45 Uhr früh wurde ein 26-jähriger Kroate aufgefordert, ein Etablissement in Klagenfurt zu verlassen. Doch der junge Mann hatte keine Lust, nach Hause zu gehen. Im Gegenteil: Er wurde aggressiv und wollte im Lokal bleiben. Als schließlich Polizisten eintrafen, hatte sich der Kroate noch immer nicht beruhigt. Die Beamten forderten den Mann mehrmals auf, sein aggressives Verhalten einzustellen. Als er das nicht tat, wurde er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum in Klagenfurt eingeliefert. Der 26-jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Aggressiven Verhaltens, Störung der öffentlichen Ordnung und Anstandsverletzung angezeigt.