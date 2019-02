Facebook

Christian Waltl und Peter Mahler bringen das Craft Beer Festival in die Hafenstadt ©

„Der Genussfaktor steht im Mittelpunkt dieses Events. Es geht nicht um das schnelle „Hinunterschwemmen“, stellt Christian Waltl, Bio-Winzer und Mitorganisator des „Craft-Bier und Cider-Festivals“ klar. Die Carinthian Artisian Brewery und der Tourismusverband Klagenfur organisieren das Festival. 20 bis 25 Aussteller aus dem Alpen-Adria Raum sollen dabei sein, darunter auch Kärntner Brauerein. Das „Craft-Bier“ kommt aus den USA und unterscheidet sich schon in der Herstellung von industriell gefertigtem Bier. „Das meiste wird vom Brauer per Hand gemacht. Die Herstellung dauert länger, die zweite Reifung findet in der Flasche statt“, erklärt Waltl. So sei es möglich, mehr Farben und Geschmacksnoten zu erzeugen. Das Festival soll auch ein Sprungbrett für heimische „Garagenbrauer“ sein. Einer von ihnen ist der gebürtige New Yorker Peter Mahler: „Fast alle meine Rezepte sind selbst zusammengestellt, meine Biere haben Noten wie Maracuja, Orange oder Zitrone“, sagt der Brauer, der hauptsächlich Ales herstellt und an einem Klagenfurter „Craft-Bier“ arbeitet.