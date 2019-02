Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wetter bietet sich zum Schifahren an © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Die nur wenig wetterwirksame Schlechtwetterfront löst sich bei ihrer Ostwärtsverlagerung weiter auf und der Luftdruck steigt auch wieder an. Zunächst gibt es aber aus der Nacht heraus auch noch einige dichtere Restwolkenfelder, aber kaum Schneeflocken oder Regentropfen. Im Laufe des Tages lockert es dann vom Westen her immer wieder stärker auf und es zeigt sich zwischendurch sogar für längere Zeit die Sonne. "Der Freitag ist zudem auch relativ mild und man muss daher auch auf den Bergen und in den Skigebieten nicht allzu sehr frieren", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger recht optimistisch. Die höchsten Temperaturen erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Nötsch im Gailtal Werte um +6 Grad.