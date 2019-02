Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kunststätte-Chefin Martina Karulle © Weichselbraun

Wer die Wahl hat, hat die Qual - so ging es auch den tausenden Online-Usern, die in den letzten Wochen auf www.kleinezeitung.at über die Kärntner des Jahres abstimmten. Auch in Klagenfurt fiel das Ergebnis denkbar knapp aus, standen mit Stadtball-Organisator Ernst Bauer, Gert Wakonig, dem Erfinder des Harry Potter Cafés und Kunststätte-Unternehmerin Martina Karulle doch drei prägende Personen aus dem Stadtleben zur Wahl.