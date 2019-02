Tipp des Tages Vom Leben und Leiden einer jungen Frau

"Das kunstseidene Mädchen" wird vom jungen Theater Klagenfurt am Samstag in der Theater Halle 11 zur Aufführung gebracht. Im Mittelpunkt steht die 18-jährige Doris, die aus der Provinz in das Berlin der 1931er-Jahre flieht.