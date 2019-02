Facebook

Knoll, Hiller und Kratky moderieren © ORF

Man kann die Sache ja auch aus dem Blickwinkel eines grenzenlosen Optimisten sehen: Toll, dass das Ö3-Weihnachtswunder 2019 offenbar in Villach stattfinden wird. 120 Stunden lang wird Radio aus einem Glas-Container gesendet, dazu werden Millionen an Spenden als Gegenleistung für Musikwünsche eingesammelt. Nur: Wenn man sich anschaut, wie Klagenfurt in den letzten beiden Jahren an der Ausrichtung dieses Events scheiterte, werden auch grenzenlose Optimisten sprachlos. Weil man keine Möglichkeit sah, die Stände auf dem Neuen Platz neu zu ordnen, suchte sich Ö3 andere Standorte. Humtata und ABBA aus der Konserve sind bei den Verantwortlichen offenbar gefragter als ein Frequenzbringer mit Konzerten von überregionaler Strahlkraft.

