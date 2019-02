Das "Ö3-Weihnachtswunder" dürfte 2019 in Villach stattfinden. In Klagenfurt werden deshalb kritische Stimmen lauter: Warum gibt es in der Landeshauptstadt keinen Platz dafür?

Das gläserne Studio des Ö3-Weihnachtswunders © Ö3 Hitradio

Das Ö3-Weihnachtswunder, Wunschhits brachten 2018 ein Rekordergebnis von über vier Millionen Euro, dürfte heuer in Villach stattfinden. Die Verhandlungen sind derzeit noch im Laufen. Bisher gastiert das Ö3-Team nur in Landeshauptstädten. In Kärnten gehen die Uhren offenbar anders: Klagenfurt hat offenbar keinen geeigneten Platz für das gläserne Studio, da auf dem Neuen Platz zu dieser Zeit der Weihnachtsmarkt stattfindet. Wie Insider gegenüber der Kleinen Zeitung erklärten, scheiterte ein Weihnachtswunder in Klagenfurt daran, dass man nicht bereit war, die Glühweinstände neu zu ordnen und so Platz für das Studio und die Besucher zu schaffen. Deshalb gibt es jetzt immer mehr kritische Stimmen.