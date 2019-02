Die Feuerwehr musste Donnerstag gegen 7.45 Uhr nach Fischl in den Klagenfurter Stadtteil St. Peter ausrücken. Nach wenigen Minuten konnte Entwarnung gegeben werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte Donnerstagfrüh aus © Koscher (Sujetfoto)

Gegen 7.45 Uhr heulten in der Landeshauptstadt die Sirenen. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte sofort nach Fischl in den Stadtteil St. Peter aus. Wenige Minuten später konnten die Einsatzkräfte bereits Entwarnung geben: Es war nur ein Meldealarm. Bei Arbeiten war es laut Feuerwehr zu einer Staubentwicklung gekommen, welche in der Folge den Alarm auslöste. Laut Berufsfeuerwehr müsse man täglich fünf bis sechs Mal wegen Meldealarmen ausrücken.