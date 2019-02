Schnee und Regen am letzten Wochenende sorgten für Sperren auf den Kärntner Eisflächen. Zwei wurden nun aufgehoben.

Der Eislaufverein Wörthersee betreut auch den Längsee © KK

Die Mühen der Eismeister des Eislaufvereins Wörthersee haben sich ausgezahlt. Schon zu Wochenbeginn meinten sie, dass die Eislaufsaison in diesem Winter noch nicht vorbei sei. Und tatsächlich: Sieit Donnerstag sind die Eisbahnen am Längsee und am Hörzendorfersee freigegeben. Auch der Rauschelesee und Aichwaldsee könnten noch folgen.