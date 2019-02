Facebook

Der Lendkanal in Klagenfurt ist derzeit gesperrt. © Weichselbraun

Die Mühen der Eismeister des Eislaufvereins Wörthersee haben sich ausgezahlt. Seit Mittwoch sind die Eisbahnen am Längsee und am Hörzendorfersee wieder freigegeben. Abhängig von der Temperatur ist geplant, den Längsee nur mehr am Vormittag zu öffnen. Am Aichwaldsee und am Rauschelesee ist die Saison beendet. Gesperrte Eisflächen sollten auf keinen Fall betreten werden.