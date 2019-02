Ina Regen gibt am 26. Oktober ein Zusatzkonzert im Konzerthaus Klagenfurt. Karten sind ab sofort verfügbar.

Newcomerin Ina Regen gibt ein Zusatzkonzert in Klagenfurt © APA/Herbert P. Oczeret

Für all jene, die für das Konzert von Ina Regen am 18. Mai im Klagenfurter Volxhaus keine Karten mehr ergattern konnten, gibt es jetzt gute Nachrichten: Die Oberösterreicherin, die im Herbst 2017 mit "Wie a Kind" einen zauberhaften Karrierestart hinlegte, kommt im Rahmen ihrer "Klee"-Tour (benannt nach Album Nummer zwei) ein zweites Mal nach Kärnten. Nach dem bereits ausverkauften Konzert im Volxhaus wird es nun am 26. Oktober ein großes Zusatzkonzert im Konzerthaus Klagenfurt geben. Tickets sind ab sofort zu haben.