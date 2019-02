Der Bahnübergang in Klagenfurt-Waidmannsdorf ist für viele ein Ärgernis. Das soll sich in Zukunft ändern.

© Christian Reiner

Staus vor der Haustüre, eine gefühlte Ewigkeit Warten vor dem geschlossenen Schranken und ein „gnadenloser“ Rotlichtblitzer: Der Bahnübergang in Waidmannsdorf in Klagenfurt (beim UKH) ist für Anrainer und für täglich rund 10.000 Fahrzeuglenker seit jeher ein Ärgernis. Durch eine Anweisung der Eisenbahnbehörde hat sich die Situation seit Dezember des Vorjahres zusätzlich verschärft: Die Schließzeiten an Eisenbahnkreuzungen wurden aus Sicherheitsgründen angepasst. Für Waidmannsdorf bedeutet das Stehzeiten von mindestens fünf bis zehn Minuten und länger. Unabhängig davon wird seit vielen Jahren gefordert, den „lästigen“ und gefahrenträchtigen Bahnübergang durch eine Unterführung zu ersetzen. Jetzt scheint das Projekt vorerst einmal auf Schiene zu sein: Eine Machbarkeitsstudie liegt seit Kurzem auf dem Tisch. Verkehrsreferent Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ) will am Dienstag diese dem Stadtsenat präsentieren und hofft auf einen Grundsatzbeschluss. „Dann könnte man mit der Detailplanung beginnen“, sagt Scheider. „Wir müssen eine zukunftsweisende Entscheidung treffen. Eine Unterführung würde mehr Sicherheit bringen.“ ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer bestätigt, dass die Vorarbeiten erledigt seien und „der Ball für die Realisierung einer Unterführung nun bei der Stadt liege.“ Scheider sagt, dass laut der vorliegenden Studie weiterhin alle Geschäftslokale erreichbar bleiben. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Einbindung eines Geh- und Radweges gelegt.

