Wenn man Pech hat, wartet man an der Bahnkreuzung in Waidmannsdorf zehn Minuten und länger © Christian Reiner

"Ein Horror, was sich da oft abspielt“, sagt eine Anrainerin. „Der Bahnschranken ist jetzt fast immer geschlossen.“ ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer klärt auf: Aufgrund einer Weisung der Eisenbahnbehörde wirkt nun der Impuls zur Schließung der Kreuzung bereits, wenn der Zug von Richtung St. Veit im Bahnhof Klagenfurt einfährt, stehen bleibt oder durchfährt. Das bedeutet, dass es vor dem Schranken zu längeren Stehzeiten kommt. Im besten Fall müsse man an der Kreuzung in Waidmannsdorf fünf Minuten warten. Wenn es bei der Ausfahrt eines Zuges zu einer Verzögerung kommt, steht der Verkehr dann an der Kreuzung um genau diese verspätete Abfahrt. Wenn es in dieser Zeit auch noch zu einer Zugfahrt aus Richtung Krumpendorf kommt, ergeben sich, so Hofer, im schlimmsten Fall dann Stehzeiten von bis zu zehn Minuten und länger. Die Schließzeiten sind eine gesetzliche Vorgabe und erhöhen die Sicherheit.

