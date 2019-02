Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

14 Ärzte wurden kontaktiert, bis einer die Totenbeschau vornehmen wollte © APA/BARBARA GINDL

"Würde- und respektlos“, so sei die aktuelle Situation um den Mangeln an Ärzten, die Totenbeschauen durchführen, sagt Arnold Marbek, Bürgermeister von Poggersdorf. Der SPÖ-Politiker schildert einen Fall, der sich am vergangenen Sonntag in seiner Gemeinde zugetragen hat. „Ein älterer Mann verstarb und obwohl mehrere Ärzte in Poggerdorf für die Totenbeschau angelobt sind, wollte sie keiner durchführen.“ Auch Rückfragen der Gemeinden Grafenstein und Ebenthal bei ihren Ärzten blieben ergebnislos. In Summe seien 14 Ärzte kontaktiert worden. Erst als auf Nachfrage der Gemeinde Ebenthal ein Arzt aus dem Klagenfurter Stadtgebiet die Totenbeschau vornahm, konnten die Bestatter den Verstorbenen abtransportieren.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.