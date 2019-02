Facebook

Die milden Temperaturen laden zu einem Spaziergang ein © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Der Hochdruckeinfluss wird am Donnerstag zwar langsam etwas schwächer, die herannahende Schlechtwetterfront wird bei uns aber erst in der Nacht und dabei auch kaum wetterwirksam sein. Im Großteil des Tages scheint wieder häufig die Sonne und Wolken gibt es kaum. Nur einzelne Nebelfelder könnten in den Niederungen zunächst etwas eher stören. Vor allem zum Abend hin tauchen dann vom Westen her langsam hohe und in der Folge auch mittelhohe Wolkenfelder auf, die in der Nacht zum Freitag dichter werden sollten. Dabei dürfte es aber weitgehend trocken bleiben. "Die Temperaturen sind für den Monat Februar doch merklich zu mild und vor allem am Nachmittag ist es angenehm", prophezeit Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 6 Grad.