Waffenlager 24-Jähriger bunkerte in Wohnung verbotene Waffen

Die sichergestellten Waffen © LPD

Bei laufenden Suchtmittelermittlungen gegen einen 24-jährigen Klagenfurter stellten am Dienstag Beamte des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt eine Reihe an verbotenen Waffen und Munition sicher. In seiner Wohnung in Klagenfurt wurden vorgefunden zwei CO-2 Waffen, eine Schreckschusspistole, eine Machete, ein Teleskopschlagstock mit Plastik-Spitze, ein Butterflymesser, zehn Stück Neun-Millimeter-CS-Reizstoff-Patronen, mehrere Neun-Millimeter-Platzpatronen, eine Patrone ÜSMG (Kal.50) – Kriegsmaterial sowie neun Patronen Neun-Millimeter Para.