Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stockenten fühlen sich an allen Gewässern Kärntens und Osttirols wohl © Elisabeth Peutz

Du lieber Schwan! Was für ein Auftrag. Wie immer am zweiten Sonntag im Jänner haben sich Dutzende Ornithologen heuer im Morgengrauen und bei Eiseskälte aufgemacht, um zu zählen, wie viele und welche Wintervögel auf und an Kärntens Gewässern überwintern. „84 waren heuer im Einsatz“, präzisiert Werner Petutschnig, der die Vogelzählung in Kärnten geleitet hat. „Die Bedingungen waren heuer ideal“, sagt er, „wenig Schnee, kein Nebel und wenig Eis auf den Gewässern.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.