In einem "lyrischen Tagebuch" hielt die 18-jährige Klagenfurterin ihre Empfindungen und Wahrnehmungen während ihrer Krankheit fest. Ihre Verse sind nun in einem Gedichtband erschienen.

Alina Warmuth hält ihr Erstlingswerk in Händen © Markus Traussnig

"Ich habe schon immer gerne geschrieben. Das liegt mir", sagt Alina Warmuth. Mit einem Strahlen in den Augen spricht die junge Frau von ihrer großen Leidenschaft. Stift und Heft begleiteten sie auch in einer Zeit, in der es ihr schlecht ging. Die Klagenfurterin litt drei Jahre lang an Essstörung und Depressionen.

