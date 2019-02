Die geplante Sanierung des Gebäudes in der Wörthersee-Ostbucht kann nicht starten. Unterlagen vom Bauwerber fehlen.

Appartements und ein Hotel sind im historischen Gebäude vorgesehen. © Markus Traussnig

Zerschlagene Fenster, bröckelndes Mauerwerk und lose Dachziegel – dieses traurige Bild bietet das Hotel Wörthersee in der Ostbucht. Seit Jahren ist das historische Gebäude dem Verfall preisgegeben. Als im November 2016 ein polnischer Geschäftsmann die Liegenschaft um kolportierte 900.000 Euro erwarb, waren die Hoffnungen groß, dass die Sanierung rasch in Angriff genommen wird. Mittlerweile gibt es zwar ein Projekt, das in Absprache mit dem Denkmalamt eine Kombination von Hotel und Appartements vorsieht. Doch es scheint nicht vom Fleck zu kommen.

