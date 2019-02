Familie kaufte Whirlpool Verkäufer steckte 5000 Euro in die eigene Tasche

Die Polizei in Klagenfurt ermittelt gegen einen 39-Jährigen wegen der Veruntreuung von Firmengeldern. Einer Familie knöpfte der Mann 5000 Euro ab.

Großer Ärger für eine Familie aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Wie die Polizei jetzt mitteilte, besuchte bereits am 14. Dezember 2018 ein 39-jähriger Verkaufsberater einer Klagenfurter Firma die Familie. Diese hatte zuvor einen Whirlpool gekauft. Der Mann gab an, für den Whirlpool im Wert von 5680 Euro einen Sonderrabatt von 680 Euro gewähren zu können. Dafür müsste ihm die Familie 5000 Euro in bar übergeben.