Das Humorfestival Velden verabschiedet sich nach zehn Jahren, in denen man „immer wieder am Limit war“.

Auch Thomas Maurer und "The Talltones" waren Gäste beim Humorfestival. © Weichselbraun

Nach zehn Jahren haben Besucher des Humorfestivals heuer nichts mehr zu lachen: Wie die Veranstalter heute per Presseaussendung bekannt gaben, wird die Veranstaltung 2019 nicht stattfinden. "Unsere Bestrebung war es immer, etwas Neues, Überraschendes und auch Unbekanntes ins Land zu bringen, und eine gar nicht so kleine Zahl an Menschen ist diesem Ruf immer wieder begeistert gefolgt", schreiben die Organisatoren Christian Hölbling, Julia Sobieszek und Jürgen Gschiel. Es sei daher durchaus gelungen, das Spektrum der Unterhaltungskunst in Kärnten zu erweitern. Das Humorfestival war aber "auch mehrere Jahre eine Art satirisches Gegengewicht zu einem immer unerträglicher werdenden Kärntner Sittenbild."