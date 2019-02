Innenstadt oder Flughafen Drei Agenturen rittern um Messe-Studie

Facebook

Was spricht für den Messestandort in der Innenstadt? Das ist eine der zentralen Fragen für die Studie © Privat

Flughafen-Investor Franz Peter Orasch will die Klagenfurter Messe zum Flughafen holen. Ursprünglich hat die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) eine Verlegung immer ausgeschlossen. Mittlerweile will sie die Standortfrage aufgrund einer „fachlich und objektiven Grundlage“ – also einer Studie – beurteilen. Drei Agenturen haben sich um die Erstellung beworben. Am Montag haben sie sich vorgestellt.

