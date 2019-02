Tipp des Tages Ein Stück Russland im Jugendstiltheater

Facebook

"Schnee" wird im Jugendstiltheater gezeigt © Vada

Vada lädt zur Aufführung von "Schnee", einem melancholischen Heimkehreridyll nach Konstantin Paustovskij und Alexander Solschenizyn. Auf der Bühne stehen Yulia Izmaylova und Felix Strasser und erzählen die Geschichte von Potapov, der nach fünf Jahren in sein Elternhaus in die südrussische Provinz zurückkehrt. Anstelle seines geliebten Vaters, der kürzlich verstorben ist, findet er eine junge Schauspielerin aus Moskau vor, die das Haus gekauft hat. Das Theaterstück über zwischenmenschliches Verstehen und die Sehnsucht nach einem warmen Fleckchen wurde im Winter 2009/2010 in Villach uraufgeführt. Die Wiederaufnahme 2019 ist der Auftakt zu 15 Jahre Vada.

Klagenfurt. Jugendstiltheater. Dienstag, 5. Februar, 20 Uhr. Spielserie bis 20. Februar. Tickets unter: Tel. 0680-206 14 92, just.vada.cc