Eine 29-Jährige erstattete am Sonntag in Klagenfurt Anzeige gegen ihren Mann (34). Sie schilderte der Polizei, wie er sie bedrohte und misshandelte. Der Verdächtige darf die Wohnung nicht mehr betreten.

Zwei Übergriffe wurden von der Frau angezeigt © APA/Gindl

Am Sonntag um 21 Uhr kam eine 29-jährige Frau aus Klagenfurt auf die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße und zeigte ihren 34-jährigen Mann wegen mehrerer Delikte an. Am 23. November habe sie ihr Mann nach einem heftigen Streit zu Boden gerissen und dadurch verletzt, anschließend am Boden durch die gesamte Wohnung geschleift und sie mit dem Umbringen bedroht. Anschließend wurde sie von ihm vor die Eingangstür gezerrt, schilderte die Frau. Am Sonntag kam es erneut zu einem Übergriff. Der Mann stieß die Frau wieder zu Boden und zerrte sie vor die Wohnungstür.