Unbekannter brach in Haus in Klagenfurt ein. Als er ein Zimmer betrat, stand er einem 24-Jährigen gegenüber und floh. Fahndung bisher erfolglos.

Ohne Beute musste ein Enbrecher den Tatort verlassen © Fotolia/Dan Race

Ein 24-jähriger Mann hielt sich am Sonntag zu Hause in seinem versperrten Zimmer in einem Wohnhaus in Klagenfurt am Wörthersee auf. Die Hauseigentümerin hatte zuvor das Haus verlassen.