Interview„Auch bei mir gab es Hasskommentare“

Stephanie Davis beim Kleine-Zeitung-Interview © Peter Just

Wenn man über Sie recherchiert, findet man neben Bildern und Videos auch zwei GmbHs die in Ihrem Eigentum stehen – nur der Geschäftszweck ist nicht ganz klar. Was machen Sie mit diesen Unternehmen?

STEPHANIE DAVIS: Das eine ist eine Mantelgesellschaft, deren Zweck ist noch offen. Mit der anderen Gesellschaft werde ich meine Fitnessstudios betreiben. Im April eröffne ich ja in Spittal das größte Studio Kärntens und bald darauf kommt auch eines in Klagenfurt dazu.

Sie sind dabei also mehr als das Testimonial?

Beides. Mein Bild hängt seit zwei Jahren in jedem Cleverfit-Studio. Aber jetzt werde ich auch Franchisenehmerin, weil ich gesehen habe, wie viel in Studios noch drin wäre, und selbst von dem Konzept und den Geräten überzeugt bin. Ich werde auch selbst Kurse halten.