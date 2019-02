Technische Probleme gab es seit Samstagvormittag mit der Bahnübersetzung in Klagenfurt-Waidmannsdorf. Die ÖBB haben den Defekt behoben.

Die Schrankenanlage in Waidmannsdorf funktioniert nicht © Christian Reiner

Technische Probleme gab es an der Bahnübersetzung in der Waidmannsdorferstraße in Klagenfurt. Der Schranken auf nördlicher Seite bleibt trotz Rotlichts oben.