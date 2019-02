Facebook

Ingo Appé bleibt Vorsitzender der SPÖ Klagenfurt-Land © KLZ/Markus Traussnig

Die Bezirksparteiorganisation von Klagenfurt-Land hat einen „Präsidenten“ als Bezirksparteivorsitzenden. Der Ferlacher Bürgermeister, Bundesrat Ingo Appé, derzeit auch Bundesratspräsident, wurde bei der Bezirksparteikonferenz der SPÖ Klagenfurt-Land mit 93,9 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender wiedergewählt.

„Ingo Appé bringt alles mit, was einen Sozialdemokraten auszeichnet; Engagement und Einsatzbereitschaft für seine Mitmenschen sowie Einstehen für unsere sozialdemokratischen Werte, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität ein, die gerade heute, in Zeiten stärker werdender nationalistischer und egoistischer Tendenzen sowohl in Europa als auch in Österreich durch ÖVP und FPÖ, von besonderer Aktualität und Bedeutung sind“, so SPÖ-Landesvorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser.

Der „Kärntner Weg“ werde auch in Klagenfurt-Land erfolgreich beschritten, erklärte Ingo Appé. Dass er die hohe Position des Bundesratspräsidenten bekleiden dürfe, sei auch den guten Ergebnissen bei den Wahlen zu verdanken. „Gemeinsam haben wir in Klagenfurt-Land viel erreicht. Dafür möchte ich jeder und jedem Einzelnen von Euch herzlich danken. Unser Bezirk gewinnt mit Euch! Kärnten gewinnt mit Euch!“, so Appé.

Im Rahmen der Konferenz wurde auch Appés Vorgänger als Bezirksvorsitzender, 2. Landtagspräsidenten und LAbg. a. D. Rudolf Schober, mit weiteren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für deren Verdienste und Engagement von Landeshauptmann Peter Kaiser die Viktor Adler-Plakette verliehen, die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie.