Das Pop-Duo "King & Potter", das im Vorjahr Platz eins Austro-Charts eroberte, sorgt morgen Abend in Velden für Stimmung.

King & Potter, musikalischer Nachwuchs aus Wien, startet durch. © Pressefoto: Sarah Kaltenbrunner

Bevor Benny König seinen Bandkollegen Martin Potter kennenlernte und die Welt der Rock-und Popmusik lieben lernte, sang der junge Musiker bei den Wiener Sängerknaben. Das sollte sich ändern, als die Schüler mit 14 Jahren ihre erste Rockband gründeten. Zunächst verdienten sie ihre Brötchen noch als Straßenmusiker. Im Vorjahr tauschten die Burschen ihre ursprüngliche Konstellation (die Band war einst zu dritt) dann aber gegen das Duo "King & Potter" - und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Die erste Single „Blinded by Love“ landete in der Rotation von Ö3 und anderen Radiosendern. Schon bald eroberte der Song, welcher von den Höhen und Tiefen der Liebe erzählt, Platz 1 der Ö3 Austro Charts. Am 12. Oktober 2018 folgte das Debütalbum „Dreams?“