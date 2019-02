Im Wasserschongebiet Straschitz in Klagenfurt gehen die Wogen hoch, weil ein großes Wohngebäude errichtet werden soll. Am Montag findet die Bauverhandlung statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Wasserschongebiet Straschitz in Klagenfurt soll ein großes Gebäude errichtet werden © Markus Traussnig

In der Ortschaft Straschitz nahe der Sattnitz in Klagenfurt gehen die Wogen hoch: Mitten im Wasserschongebiet soll ein Gebäude mit vier Einheiten errichtet werden. Nachdem die wasserrechtliche Bewilligung nun vorliegt, findet am Montag die Bauverhandlung statt. Anrainer machen gegen das Projekt mobil. Sie befürchten „eine Verschandelung des Dorfcharakters“. „Wie kann es sein, dass so ein Projekt von der Stadt durchgewunken wird“, heißt es.