Das Wetter beruhigt sich am Sonntag © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Das Mittelmeertief zieht langsam nach Südosten weiter und verliert somit auch an Einfluss auf unser Wetter. Die Wolken sind aber insgesamt doch noch dichter und es kann zunächst auch noch zeitweise etwas schneien oder regnen. Die Schneefallgrenze sinkt wieder unter 1000 m Seehöhe ab. Tagsüber beruhigt sich dann aber das Wetter weiter und es wird damit auch zunehmend trocken. In der Folge sind sogar ein paar sonnige Auflockerungen möglich. "Aufgrund der letzten Schneefälle ist auf den Bergen der Karawanken mit einer doch etwas erhöhten Lawinengefahr zu rechnen", befürchtet Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Es ist tagsüber auch weiterhin nicht allzu kalt mit Temperaturen zum Beispiel in St. Jakob im Rosental nahe plus 5 Grad.