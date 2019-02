Facebook

Schnee und Regen sind am Samstag zu erwarten © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Das Tiefdruckgebiet mit Zentrum über dem Golf von Genua bringt aus der Nacht zum Teil Schneefall oder Regen, vor allem in Richtung Gailtal und in den Karawanken. Die Schneefallgrenze liegt zumeist schon nahe 1500 Meter Seehöhe an. Tagsüber bleibt es schaueranfälliger und die Schneefallgrenze steigt sogar noch etwas weiter an. Zwischendurch ist es sogar zum Teil trocken und ein paar Aufhellungen sind möglich. "In der Nacht zum Sonntag werden dann aber noch einmal die Schneefälle und Regengüsse häufiger und die Schneefallgrenze sinkt wieder etwas", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind aufgrund der südlichen, teilweise sogar föhnigen Strömung nicht allzu niedrig und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Moosburg Werte nahe +6 Grad.